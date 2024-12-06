В Пентагоне заявили о планах модернизации ядерной триады США

США обновляют силы своей ядерной триады в условиях сохранения боеготовности. Это важно в нынешних мировых условиях, заявил командующий Глобальным ударным командованием ВВС США генерал Томас Бюссьер, выступая в Институте аэрокосмических исследований Митчелла.
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