Носов поддержал самомобилизацию

Губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, поддержал идею о самомобилизации регионов, о которой ранее говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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