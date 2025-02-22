🇨🇮🇫🇷 Французы (не)уходят из Кот-д'Ивуара Французские военнослужащие передали вооруженным силам Кот-д'Ивуара свою последнюю африканскую базу в г.
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🇨🇮🇫🇷 Французы (не)уходят из Кот-д'Ивуара Французские военнослужащие передали вооруженным силам Кот-д'Ивуара свою последнюю африканскую базу в г.
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