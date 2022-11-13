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Белоруссия начала оснащать объекты средствами борьбы с беспилотниками

Белоруссия начала оснащать объекты средствами борьбы с беспилотниками

  Белоруссия оснащает военные, гражданские и стратегические объекты средствами борьбы с БПЛА Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал,  Белоруссия оснащает военные, гражданские и стратегические объекты средствами борьбы с БПЛА Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус рассказал, что в стране началось оснащение границ, а также военных, гражданских и стратегических объектов средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает РИА Новости.

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