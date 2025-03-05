В Верховной раде на 70% готов законопроект о постановке на воинский учет с 14 лет

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Максим Саврасов рассказал о новом законопроекте «О внесении изменений в Законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О защите персональных данных"», согласно которому предлагается ставить на воинский учет украинских школьников с 14 лет.