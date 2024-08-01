Житель Смоленска пробежал более 400 километров на ультрамарафоне

66-летний мужчина обогнал большинство молодых спортсменов Легенда российского ультрамарафона Анатолий Кругликов, уроженец Рославльского района Смоленщины, стал самым возрастным и одним из лучших на соревнованиях Biotropika Ultra Trail (BUT).
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