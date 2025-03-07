Россия обнародовала свой вариант мира на Украине. Путина слушали молча

России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие, уверен Путин6 марта глава русского государства провёл встречу с сотрудниками государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества".
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