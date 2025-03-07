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Царьград

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Россия обнародовала свой вариант мира на Украине. Путина слушали молча

Россия обнародовала свой вариант мира на Украине. Путина слушали молча

России нужен такой вариант мира, который обеспечил бы ей спокойствие, уверен Путин6 марта глава русского государства провёл встречу с сотрудниками государственного фонда поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества".

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