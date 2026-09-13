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Погибшие, раненые и горящий НПЗ: последствия ночных атак на Нижнекамск и Славянск-на-Кубани

Погибшие, раненые и горящий НПЗ: последствия ночных атак на Нижнекамск и Славянск-на-Кубани

Нижнекамск в Татарстане пережил одну из самых трагичных атак украинских беспилотников за всё время конфликта.

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