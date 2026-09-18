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Когда на настоящую Lamborghini не хватает: представлен смартфон Tecno Pova 8 Pro 5G Lamborghini

Когда на настоящую Lamborghini не хватает: представлен смартфон Tecno Pova 8 Pro 5G Lamborghini

В комплект также входят плетёный кабель и зарядное устройство Tecno представила специальную версию Pova 8 Pro 5G (обзор обычной версии на нашем сайте), созданную совместно с Tonino Lamborghini.

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