Российский боец рассказал о сдавшихся после закинутых в опорник мин боевиках ВСУ

Штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский рассказал РИА Новости, что девять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт были закинуты две противотанковые мины.