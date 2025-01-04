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Подразделения ВС РФ продвигаются на Покровском направлении, пытаясь совершить охват местной агломерации

Подразделения ВС РФ продвигаются на Покровском направлении, пытаясь совершить охват местной агломерации

Российские войска не прекращают освобождение территории ДНР от украинских сил. По данным околовоенных пабликов, по состоянию на утро 4 января 2025 года подразделения ВС РФ смогли продвинуться на Покровском направлении, потеснив формирования ВСУ на некоторых участках фронта.

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