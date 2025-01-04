Подразделения ВС РФ продвигаются на Покровском направлении, пытаясь совершить охват местной агломерации

Российские войска не прекращают освобождение территории ДНР от украинских сил. По данным околовоенных пабликов, по состоянию на утро 4 января 2025 года подразделения ВС РФ смогли продвинуться на Покровском направлении, потеснив формирования ВСУ на некоторых участках фронта.