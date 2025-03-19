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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварухин об 1:4 с «Салаватом»: «Автомобилисту» не хватило движения под воротами и быстрого движения шайбы»

— Вначале было много борьбы, немного моментов. Недоработали в обороне, соперник забил. Потом удалились на ровном месте, соперник забил второй.

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