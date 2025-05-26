Депутат Говырин: с 1 июня увеличатся выплаты на детей из-за перерасчета

Новости внутренней и внешней политики в России

С 1 июня 2025 года некоторые российские семьи смогут рассчитывать на повышение единого пособия на детей в связи с ежегодным перерасчётом выплат, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), передает РИА Новости.