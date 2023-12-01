В российских школах могут вернуться к обязательным урокам труда с 1 сентября

Их хотят ввести для учащихся начальных и средних классов. Российских школьников снова могут отправить на обязательные уроки труда с 1 сентября 2024 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
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