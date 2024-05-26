В случае захвата Тайваня, все литографические машины TSMC будут удаленно уничтожены

Анонимные источники сообщили, что американские чиновники в частных беседах с голландскими и тайваньскими коллегами выразили обеспокоенность тем, что эскалация китайской агрессии может привести к нападению на Тайвань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии