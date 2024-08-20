Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Да не одна она в Госдуме такая! Вспомним депутата Максакову! Не знаю - было ли у последней ещё одно гражданство - а н...Новый скандал от ...
  • Лариса Шемисова
    Грудинина забыли? А этот список смотрели https://m.ok.ru/group/51734494642384/topic/154023266773968?ysclid=m02ryd31x7...Программа КПРФ ме...
  • Александр Рус
    Программа КПРФ ме...

Азербайджанский политолог оценил обращение Союза армян России к президенту Путину

Азербайджанский политолог оценил обращение Союза армян России к президенту Путину

Президент России Владимир Путин — с визитом в столице Азербайджана. У его переговоров с президентом Ильхамом Алиевым — обширная повестка: состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Литинский
Ответить
2 час.
Александр Литинский
Ответить
2 час.
И
Иван
Абрамяну надо просить Пушиняна вернуться в многовековую дружбу с Россией, хотя бы ради множества армян-больших людей и их успешных позиций в российской жизни. Как не понять Пашиняну, что процветающее будущее, как и прошлое Армении, может быть обеспечено только дружбой и сотрудничеством с Росией? Пашинян делает историческую ошибку, рассчитывая на наконец-таки, начинающий исторический обвал, Запад.                       Иван Ше.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх