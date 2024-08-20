И

Иван

Абрамяну надо просить Пушиняна вернуться в многовековую дружбу с Россией, хотя бы ради множества армян-больших людей и их успешных позиций в российской жизни. Как не понять Пашиняну, что процветающее будущее, как и прошлое Армении, может быть обеспечено только дружбой и сотрудничеством с Росией? Пашинян делает историческую ошибку, рассчитывая на наконец-таки, начинающий исторический обвал, Запад. Иван Ше.