Президент России Владимир Путин — с визитом в столице Азербайджана. У его переговоров с президентом Ильхамом Алиевым — обширная повестка: состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Азербайджанский политолог оценил обращение Союза армян России к президенту Путину
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Александр Литинский
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2 час.
Александр Литинский
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2 час.
И
Иван
Абрамяну надо просить Пушиняна вернуться в многовековую дружбу с Россией, хотя бы ради множества армян-больших людей и их успешных позиций в российской жизни. Как не понять Пашиняну, что процветающее будущее, как и прошлое Армении, может быть обеспечено только дружбой и сотрудничеством с Росией? Пашинян делает историческую ошибку, рассчитывая на наконец-таки, начинающий исторический обвал, Запад. Иван Ше.
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1 час.
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