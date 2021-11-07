Темы дняПолитика«Элита» зря надеется примирить русский народ с белогвардейщиной автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. 26 020 подписчиков Если выражаться максимально точно, с «врагами трудового народа».Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьККоршуновВ.Путин уже примирил, надо бы еще ему своим указом узаконить это историческое событие. Стоит ли удивляться, вот укропы-скакуны уже примирились с бандеровцами.АлексейКино и правда показывали хорошее, особенно Чапаев.ТСТахир Сукуровhttps://www.youtube.com/watch?v=NudbMkUHI-QВладимир СоловьевПобедили красные большевики в гражданской братоубийственной войне, убили более 2 млн. человек, руками обманутых крестьян и рабочих. Мало того, после гражданской войны стали добивать мнимых "врагов" народа, это ещё сотни тысяч граждан. Кого не убили загнали в концлагеря, стали строить руками репрессированных выдуманный коммунистический "рай". А теперь почитайте в викепедии почему тамбовские крестьяне посадили на кол большевичку Софью Гельберг. Ее отряд заходил в деревню или городок и Софья сразу требовала выдать ей «враждебные элементы». Софья не жалела даже детей. Гельберг никогда не упускала возможности сама принять участие в пытках и казнях. Свидетели ее «работы» рассказывали леденящие кровь подробности — людей рубили топорами, живьем закапывали в землю, сжигали, разрывали лошадьми..........Крестьяне отмстили: «Красную Соню» посадили на кол, на котором она умирала три дня. Из истории знаете, что потом, небезызвестный военноначальник травил тамбовцев удушающим газом, отмстив крестьянам за их отпор убийцам мирных жителей..Vlad ИвановБраво, Владимир. Правильно: «Победили красные большевики в гражданской братоубийственной войне, убили более 2 млн. человек, руками обманутых крестьян и рабочих.» Кто такие «красные большевики? В массе своей не рабочие и не крестьяне а неприкаянные интеллигенты, еврейчики, уголовники, городская и сельская босота. Не победили они, а задавили численным превосходством. Когда же пришли к власти начали резать друг друга и так продолжалось до смерти ГлавУпыря в 1953 году.СКСергей КВсяко бывало. Но в целом крестьяне и рабочие свой выбор сделали. А "обманутые" - это Вы переиграть пытаетесь. Махинации это. Чистейшей воды махинации. Что Вы за людей то взялись решать?СКСергей КНе победили а задавли численным превосходством - момент истины. Это означает - люди свой выбор сделали. Массы людские выбрали ту сторону, которая им нравилась больше. И все. А остальное - неважно. Про упыря. Да сам ты упырь. Кровожадный. Что-то твои предки наверное тогда потеряли. Послали их подальше. Вот тебя и гложет. Неужто белогвардейцы, скажем, не убивали? Плохой ты человек, недобрый. Вот и послали еще твоих родственников подальше....СКСергей КА с другой стороны не убивали? Только большевики убивали? За просто так? А с кем они воевали? Что за бред несете? Ну раз большевики победили, значит возможно они убили больше. Ну сдались бы они. Убили бы их. Поскольку хорошего выбора у них все равно не было, пришлось побеждать! И правильно сделали!Владимир EвтушенкоПасть закрой, гнида геббельсовская вместе с конченой мразью ивановым.Владимир EвтушенкоНе передёргивай слова, цифры и явления, ублюдок геббельсовский.АлександрОтрекшегося от престола Царя Николая II арестовал 2 марта 1917 года генерал Михаил Алексеев – начальник его штаба. Царицу и семью Николая II арестовал 7 марта генерал Лавр Корнилов – командующий Петроградским ВО. Да-да, те самые будущие герои-основатели белого движения… Правительство Ленина, принявшее на себя ответственность за страну в ноябре-17, предложило семье Романовых выехать к родственникам – в Лондон, но английская королевская семья ОТКАЗАЛА им в разрешении переехать в Англию.Офицерство России. 57% его поддержало белое движение, из них 14 тысяч позже перешли к красным. 43% (75 тысяч человек) – сразу пошли за красных, то есть, в конечном счете – более половины офицерства поддержали Советскую власть.«В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали Я не ошибусь, если скажу, – признавался позднее очевидец тех событий американский генерал Уильям Сидней Гревс, – что на каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами». https://topwar.ru/31782-belyy-terror-v-rossii.htmlVlad ИвановВозможно все это так НО мы говорим о том что «правительство» босяков отнимало у людей нажитую и заработанную собственность, выселяло из домов или «уплотняло» в квартирах, внедряло мат и хамство в общение между людьми, расправлялось со всеми у кого руки белые и пухлые. В целом навязало свой дикарский образ жизни городского и сельского дна как обязательный, подлино пролетарский. Это при том, что среди «пламенных революционеров» рабочих и крестьян были единицы, а вся эта нелюдь состояла из тунеядствующих антиллигентлв (Ульянов), уголовников (Джугашвили), еврейчиков (Троцкий), проходимцев и аферистов всех мастей. Вот Вам и «юный Октябрь впереди!»Vlad ИвановВозможно все это так НО мы говорим о том что «правительство» босяков отнимало у людей нажитую и заработанную собственность, выселяло из домов или «уплотняло» в квартирах, внедряло мат и хамство в общение между людьми, расправлялось со всеми у кого руки белые и пухлые. В целом навязало свой дикарский образ жизни городского и сельского дна как обязательный, подлино пролетарский. Это при том, что среди «пламенных революционеров» рабочих и крестьян были единицы, а вся эта нелюдь состояла из тунеядствующих антиллигентлв (Ульянов), уголовников (Джугашвили), еврейчиков (Троцкий), проходимцев и аферистов всех мастей. Вот Вам и «юный Октябрь впереди!»АлександрОпять поток лжи.Нажить и заработать далеко не одно и то же.Жить в 7 комнатах,когда большинство живёт в казармах через занавесочку-вот истинное хамство и презрение к простым людям.Новая власть предложила всем желающим честно работать на страну,а не заниматься саботажем.Под белы ручки брали тех,кто продолжал тунеядствовать или откровенно вредить новой власти.Никто хамство и мат в жизнь не внедрял.Народ привык называть вещи своими именами.Даже среди верхушки большевиков рабочих было немало.А крестьяне,поначалу,за эсерами шли.И Ленин никогда не был тунеядцем,как Сталин не был уголовником.Даже по меркам царской полиции.И при чём тут еврейство Троцкого?он был единственным евреем по происхождению в составе 1-го Совнаркома. Вам бы книжки адекватные почитать по истории страны.Vlad ИвановСпасибо за совет, дружище Александр. Вам же советую размышлять над прочитанным. К примеру, скажем, об отношении Ульянова к «рабочей аристократии» или о том как партийная верхушка страдала в семи комнатных хоромах, а класс-гегемон обретался в «в казармах через занавесочку». Согласен однако с Вами, что Джугашвили был не уголовником, а «экспроприатором». Ульянов же был не «антилигентный тунеядец, потому что интеллигентом не был вообще. Он был дворянский тунеядец, маньяк и компилятор некоего Маркса. Ну а насчёт евреев, что тогда, что сейчас сочтите сами. СПАСИБО!Юрий DedЕсли смотреть с точки зрения просто без политика то быдло развязало кровавую баню и в угоду Европе уничтожило империю убив при этом в общей сложности с обеих сторон более десяти миллионов человек. Ради чего , ради какого блага ? Ради таких же эксплататоров народа как и были только под другим названием и лозунгами ?Сергей Николаевич.СКСергей КЭто называется словом народ. И правильно сделали. За быдло можно и еще в харю дать. А дальнейшее - не твоего ума дело. Что там и как там.Владимир EвтушенкоЕсли смотреть с точки зрения политики, падаль ты тупая, то быдло окололвластное, типа Гучкова, Милюкова, Колчака, шавки США развязало кровавую баню в Феврале 1917 года и в угоду Европе уничтожило империю убив при этом в общей сложности с обеих сторон более десяти миллионов человек. Историю читай, паскуда геббельсовскаяАлександрПо факту гражданскую войну развязали противники Советской власти, опираясь на помощь заграницы.Александр ИвановНаписана полная Хрень, все это наша трагическая история, все участники воевали за свою страну, но сами страны были разные в их головах!Владимир EвтушенкоТолько у большевиков в голове была Россия, а белопогань убивала соотечественников в угоду Западу.Александр ТимошенкоАвтор явно тенденциозен! При этом просто перевирает факты. Особенно когда касается ВОВ. Правда в том, что основу сопротивления в странах Европы составляли как раз бывшие белогвардейцы. Многие просто погибли в застенках, но не пошли на службу к немцам.Владимир EвтушенкоМногие просто погибли в застенках, но не пошли на службу к немцам.И сколько этих многих? Ась? не больше 10 человек. Зато на стороне Гитлера было почти сто тысяч подонков белоказаков в дивизиях Краснова. 100 тысяч на стороне Гитлера и лишь 10-20 человек по всей Европе против Гитлера!Александр ГоловиновПочему - то приходится многих уговаривать прийти к согласию и примирению и доказывать очевидные истины: что худой мир лучше доброй ссоры и нужно перестать огульно делить людей по классовому или конфессиональному признаку. Или автору статьи нравится гражданская война и диктатура пролетариата с «антагонистическими противоречиями»?Александр ИвановПолная Хрень, все это уже давняя история !!Владимир EвтушенкоЧушь порете, не зная сути - белая сволочь, монархистская мразь хочет примирения лишь на их условиях - мы должны облить помоями СССР, наставить памятников подонкам Колчаку, Анненкову, Деникину и прочим Унгернам-Врангелям.Но те, кто помнит СССР, никогда на эту мерзость не пойдут.Владимир EвтушенкоНо то, что ты погань антисоветская,далеко не давняя история.Сергей Федосеев...классика: быдло, баре... вот в чём вопрос...СКСергей КВо-во. Вот с этого гражданская война и началась. С бар, и быдла.Сергей Федосеев...во-во, прошло сто лет а мы всё продолжаем биться насмерть, теперь, только, на просторах этого всемирного интернетовского гадюшника...Konstantin ПетровСправедливости ради стоит отметить, что в гражданской войне нет правых и левых. Упыри были с обеих сторон. Например, в Крыму под слово Фрунзе белые сдались десятками тысяч. Но наши пламенные революционеры Белы Кун и Розалия Самойловна Землячка топили их в Черном море, расстреливали пулеметами, кололи штыками. Кого с кем примирить? Врангеля с Залкинд (Землячкой)?АлександрВ Крыму не могло быть десятков тысяч белых.Они все,включая многих гражданских сторонников старой России,ушли с Врангелем.Естественно,что никого в Чёрном море не топили и не расстреливали из пулемётов.Расстрелянные были,но это не десятки тысяч.Рассказы о "кровавой Залкинд" не более,чем выдумки эмиграции.https://vk.com/wall-524993_859836Леонид АлексеевДа я далёк от "элиты",простой "ванёк"из русских,но я положил на вас, коммуняки...много чего!И примиряться мне с вами,кровавыми упырями, нет никакой нужды!!абрам вербинда ты, без смысленный, - либерастический идиот!Леонид АлексеевСКСергей КА вот это на здоровье!Сергей Николаевич.Леонид Алексеевабрам вербинэто ты зеркалу вещаешь, без толковый? :( лечись от своей глупости и дальше!абрам вербинты чётко нарисовал свой автопортрет.Владислав ЛитвиновСегодняшняя т.н. "элита" возрождает имперскую сословную Россию, поэтому, для начала, надо обелить всех, кто против социального государства. Этим они и заняты.СКСергей КВот с этим согласен. Они для себя славное место заготовили. А другие - быдло. Потому и впаривают...АлексейНичего делать не надо , без вас кости белые лежат.Николай УниятовСколько "булкохрустов" повылезало. Учите матчасть дебилы. Больше половины Императорского офицерского корпуса воевало в Красной армии военспецами. Белогвардейцы это как раз те кто царя свергал и те кто в угоду интервентам пытался раздербанить Россию на "удельные княжества" подчиненные западу.Владимир EвтушенкоГенштаб РИ на 90% перешёл на сторону Советской Власти.А в РККА служило более 75 тысяч царских офицеров, когда в Белой армии их было не больше 35 тысяч. Это о чём-то говорит.Ксения ФотинаНиколая, RESPECT !!!Николай УниятовСпасибо!ВСВадим СкоробогатовВладимир Владимирович сомневается, что большевики построили для людей лучшую жизнь, чем была при царе-батюшке.....Да ужжжжж..Да и какой ценой....Владимир EвтушенкоТы бы меньшей ценой построили с помощью белой сволочи?GKGennadiy KozyrevДля подавляющего большинства россиян белогвардейцы - враги России. И отмазать их не удастся.Астон МартинРазве большевики устроили хаос и падение Российской империи в первой мировой войне , разве большевики заставляли царя Николая второго отречься от престола и не по собственной воле и принуждению ближайшего окружения царя произошло отречение и не брат ли царя отрекся от престола , когда в пользу его Николай второй написал отречение ??? так кто ввергнул страну в смуту и хаос и разве страны Антанты (аналога современного Нато) не принимали участие в раздроблении страны и кто сотрудничал с Антантой , не белогвардейцы ли , и только большевики вытащили страну их хаоса смуты , огромными жертвами , так что на большевиков сваливать вину не надо ...именно они патриоты а не кто либо другой , тем более белое движение ...ВСВадим Скоробогатов.именно они патриоты ...Ага патриоты...Расстреливавшие свой народ , когда были голодные бунты, что сами и устроили.Астон МартинврешьВСВадим СкоробогатовВот ты и не ври....Астон Мартинеще один "реформатор"отрекся , с пятном на голове , подвел государство к тупику и разрушению и свалил с поста , разбирайтесь как хотите , он свое черное дело выполнил , при нем все примирения и уступки западу и антисоветчикам начались , допримирялись и государство потеряли ...Астон Мартингде вранье увидел ?Владимир EвтушенкоВот ты и не ври...гадина, а назови место и время расстрела красными голодающих..Галина БеликоваА кто от немцев во время войны деньги получал-шобла ленинская. Ау многих офицеров в заложниках были семьи, после того,как этими подонками был убит тяжелобольной ребенок на глазах у родителей,что им оставалось делать?абрам вербинучи историю. доказано, что враньё про немэцкыэ дэнгы!Татьяна ГаламбаНедодавили белую сволочь.ВСВадим СкоробогатовКрасная СВОЛОЧЬ оказалась более паскудной....и жестокой.Сергей НиколаевичНу уж по сравнению с белой сволочью красные ангелы, по крайней мере за женщин и детей не прятались.Владимир EвтушенкоСВОЛОЧЬ белая оказалась более паскудной....и жестокой, работавшей в интересах Запада. Учи историю, крыса гекббельсовская..ВСВадим СкоробогатовСволочи (мадам) это такие как вы.Борис ЗеленовНадо уважать историю такой, какая она есть, а не пытаться ее переписывать в угоду сегодняшней никчемной «элите»Александр КлюяновВо-первых, поздравляю всех, кто за Социализм, с праздником Великой октябрьской социалистической революции. Во-вторых, спасибо автору за умную статью.Самой страшной угрозой для России является угроза разложения общества. Духовная ось русского народа - понятие СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Олигархо-банко-чиновничий капиталистический режим присвоил 90% национальных богатств для 10% нуворишей. Это справедливо? Какая идея может при этом объединить весь народ? Демагогический путинский патриотизЬм на равных - олигарха и нищего? За десятилетия правления Путин так и не осмелился озвучить для народа, что же получилось в результате предательства страны и народа руководством КПСС и продолжения этого предательства бывшим записным коммунистом Путиным энд Кампэни. Теперь, после 20 лет (!) у власти Путин признал, что капитализм, куда завели страну либероиды - это тупик! Теперь Путин объявляет народу: "Идём, таки, в капитализЬм, но таперича консервативный!" Страна без Идеологии, понятой и принятой народом, - это плавсредство без компаса и карты. Авось куды-нибуть пристанем... Для устойчивости и усидчивости антинародного режима жизненно важен один компонент существования - разрозненный, напуганный, забитый бытом, недалёкий, мельчающий на дух и на число - народец.Александр КлюяновА народ доверчив и терпелив... Путин - наше усё! Вот именно... Но если бы Путин был честным человеком, то давно бы провёл сравнительный анализ астрономических достижений социалистического Китая и результаты капиталистической РФ. Он ненавистник справедливого социально-политического строя. Поэтому этого не сделает. Не в пользу его "озёрных". В своих ежегодных посланиях народу (отчётов завхоза) Путин всегда ограничивается мелкотемьем, бытовухой. Как будто у великого народа не было великого Духа, светлой Цели, общих великих Замыслов, которые помогли построить первое в мире социалистическое государство. Теперь Путин предлагает ограничиться населению рамками семьи - "семейными ценностями". А государево дело - забота птиц иного полёта. Для тех, кто стал владельцами нынешнего ОБЧ кооператива самое опасное для выживания и обогащения - это умный, культурный, инициативный, самоорганизующийся и требовательный народ. В этом главная причина системно внедряемых режимом в жизнь страны аббревиатур - ЕГЭ, ЛГБТ и прочих гадостей.АлексейИдея дешевой водки и килограмм колбасыпо 2-20 в одни руки объединяет ваших единомышленников.АлексейИдея дешевой водки и килограмм колбасыпо 2-20 в одни руки объединяет ваших единомышленников.Астон Мартинэто лучше чем тонны несъедобной химии , гмо продуктов и пальмовой отравыАлексейРСФСР в конце 1980 годов вносила 100 кг минудобрений на гектар..........РФ в настоящее время вносит 53 кг при норме 70. Вот ваша химия где находится. ГМО и ядовитое подсолнечное масло вывозится за границу.Астон Мартинтолько колбаса тогда жарилась на сковородке до аппетитной и вкусной корочки а современная разлагается до непонятной консистенции , а водкой не травились в то время а сейчас травятсяАлексейВам в детсады и школы надо идти и пропагандировать здоровый образ жизни. Учить их грамоте, чтобы читали на каждой бутылке, что чрезмерное употребление водки вредит здоровью.АлексейВам в детсады и школы надо идти и пропагандировать здоровый образ жизни. Учить их грамоте, чтобы читали на каждой бутылке, что чрезмерное употребление водки вредит здоровью.Астон Мартинвот именно - чрезмерноеАлександр ГригоровДа ..представьте себе...ВВ Путин наше все ...более того он еще и наш Президент ...и действует и поступает как Нрезидент всей России а не части ее ...и только такие гопники ..не понимают этого ...Я против памятников Колчаку Деникину и прочей контре ...но еще в 90е старательно вымарывались 70 лет СССР и все молчали ...а сейчас заголосилиВладимир Eвтушенконо еще в 90е старательно вымарывались 70 лет СССР и все молчали ...а сейчас заголосили" Не65 строй из себя идиота. В 90-е годы никто не печатал материалов в защиту СССР. А Путин просто перевёртыш, раз у него любимый философ подонок Ильин, служивший ГитлеруАдольф ПешковВ 90 е, особенно в начале никто ничего не понимал, никто ничего не мог предпринимать потому, что СВЕРХУ сутками твердили, что наконец то все богатствы будут принадлежать народу, а не ПАРТОКРАТИИ. А что такое партократия никто даже не подумал понять. За 10 лет ЭТОТ НАРОД и приобрёл всё в своё частное владение. А когда опомнился настоящий народ и понял наконец, что его грандиозно надули, то было уже всё разрезано, пристроено и зазвучали предупреждения о новой "Гражданской войне, если вздумаете повернуть назад". Справедлива одна истина: " Менять государственное устройство сверху - просто. Поэтому белогвардейцы и рвутся в президентское кресло. А коммунисты, как и в 1917 году идут к власти через Думу.АлексейА что тут удивительного, отожрались на Путинских харчах, можно и от корыта отвернуться похрюкать.Александр Григоровзамечательно сказаноЕлена КозловаЗачем цепляться за старье? Чтобы отвлечь нас от наших настоящих врагов? Плесень разного вида переобувается прямо на лету.Владимир EвтушенкоПогани гитлеровской, подонку-антисоветчику алесееву,ивсей его голубюой своре пот омственному шизофренику и петуху, я далёк от "элиты",простой "пенсионер "из русских,но я положил на вас, подонков гитлеровских...много чего!И примиряться мне с вами,кровавыми упырями, лизавшими пятки Гитлеру нет никакой нужды!!Aalexим бесплатно в ссср дали образование лечили бесплатно а они пытаются оправдать свою власть любым путемТТатьянаА есть ли необходимость в этом примирении и кому в реальности это нужно? Ведь потом бывшие белогвардейцы и с гитлеровцами сотрудничали... Что и с Гитлером, может быть, тоже примиримся!?Астон Мартинзаметим что про Сталина очень много негатива идет из всех говорящих утюгов , а про адольфа как в рот воды набрали , тишина сплошная , вроде как его и не было , с бывшими фрицами торговать же надо , не обижать их лишний разВладимир Eвтушенкои заметьте- всякие помойловы и прочая ланская мразь приписывают убийство 27 миллионов граждан СССР почему-то Сталину. Видно, этим подонкам директива из Кремля спущена.Астон Мартинтак Власов у них герой первостепенный , а те кто коммунисты и не предали , а выстояли в самый ответственный момент и страну спасали не жалея сил , деспоты и тираныВиктория Козина (Гуща)У меня отец кавалер Красной звезды. Умер в 52 года. Мне 17 было. Гонял не только гитлеровскую сволочь., но и нечисть бандеровскую. Путинский треп на этом памятнике самое настоящее предательство.Анфиса ИвановаС Гитлером Путин примириться не даст...но с гитлеровским наследием мы ж при нем примирились ( хотя начало положил этому процессу Первый Предатель страны Горбач, сломав берлинскую стену...и выведя из Германии наши войска...) ! Теперь он мирит нас с белогвардейщиной, с теми " патриотами России" которые бежали за рубеж...Какой патриот страны будет бежать в другую страну, которая враждебна твоей стране , - какой это патриот??!! Меня тоже сильно задела недвусмысленная пауза Путина при его словах "....Также как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну, и, КАК ОНИ ДУМАЛИ, лучшую жизнь». Значит, что что убежали - патриоты, а те что остались...безмозгло думали ???!!! Не нравятся мне Путинские исторические оценки ни большевистской России, ни советской, ни постсоветской.... Себя самым умным политическим реформатором считает , - значит, мессия России ?! Ещё немного поживем- увидим. А потом, если доведется, услышим и о его периоде правления...Яна Асадоваа потомки красных коммисаров тоже сотрудничали. Речь идет не о некоторых предателях. Речь идет о русском народе, который ввергли в Гражданскую войну. кстати Деникин помогал русским солдатам, раненым и попавшим в плен. И страшно переживал, когда Красная армия отступала и счастлив был когда победила.Яна АсадоваТочно. Либо показывают эдакого улыбчего дядьку с миленьким ребеносчком беседующего...Соков ЮрийВласть в России сначала перешла к масонам (начало 1917), сдавшим царя, а затем к большевикам - посадивших на шею народа орду "жидовствующих" - они-то опять (1991) устроили вторую революцию с захватом нац.богатств рф, ПРЕДОСТАВИВ ИХ в фактическое распоряжение Западной элите. И если первый грабёж остановил Сталин с 30-х г.г., то второй (с 2008 - после "кризиса" и мюнхенской речи) - начал ВВ Путин. У жидов белая гвардия олицетворяет верховенство Русского фактора, способствующего объединению всех народов РФ - отсюда и яростные атаки на белогвардейцев, в ОСНОВЕ своей русской национальности. А ведь как хорошо царствовать над русскими и грабить их, не имеющих ни своей государствености, ни Академии Наук, ни др. оргструктур, учитывающих нац.особенности РУССКОЙ цивилизации! - а другой на территории России и быть не может! Так что борьба с обсуждаемым памятником - это борьба с усилением русского фактора, т.е. скрытая РУСОФОБИЯ!Серж ПрологовЯ только не понял: а кто этой сволочи, которая аффтарь, сказал что русский народ примирять нужно с "белогвардейщиной", а ни коммуняговщиной? "Белогвардейщина", что ли, уничтожила 50 000 000 человек или это результат коммуняговской "классовой политики"?Юрий ПешковКошмар! Куда катится руководство России?АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВПримирить русский народ с белогвардейщиной-это БРЕДОВАЯ идея ...Александр Ремонтовдавно пора понять кто правит сейчас в россии Слава Великому Октябрю!!!Анатолий ВитушкинАвтор, прикрывшись кличкой, обогащенный природной мудростью, смешал в кучу и отношение к белогвардейскому движению и "обнулению великого наследия Советского Союза". Оставим второе в покое, как не затрагиваемое "Примирением", обратимся к конкретной теме ПРИМИРЕНИЯ. Отметим главное: что белая гвардия, что красноармейские отряды- это один и тот же русский народ. Отличие состояло в том, что в белой гвардии костяк состоял из людей, приносивших присягу (т.е. клятву верности) царю и отечеству, на защиту которых, чтобы не быть клятвоотступниками, они и шли, т.е. из ПАТРИОТОВ России. Костяком красногвардейских отрядов выступили просидевшие годами в окопах войны 1914-1917гг крестьяне, самовольно покинувшие их с оружием на руках в ответ на суперудачный обманный призыв большевиков: "Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам!". Чего потом не получили ни рабочие, ни крестьяне. Вот в этом и есть "историческая правда народа", которую коммунисты в Советском Союзе старательно и нагло уничтожали. А наш Президент считает, что война брат на брата была войной патриотов России с патриотами России, которых и надо примирить. "По зову сердца шли на бой...", "десятки тысяч стали под знамена Рейха"- это потребовалось придумать автору для убедительности своего словоблудия.ВДВячеслав ДолининАвтор лжёт, утверждая, что народ пошёл за большевиками. Выборы в Учредительное Собрание показали, что за большевиков проголосовали всего 24% избирателей. 76% были против большевиков. При этом в выборах не участвовали Туркестан и значительная часть казацких районов, где большевиков поддерживали ещё меньше.Астон Мартинпочему тогда Керенский сбежал за границу , раз у них большинство было ???Комментировать
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