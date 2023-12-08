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Пятый канал

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Гендиректор Пятого канала о ТЭФИ за «Алые паруса»: «Самое большое событие в РФ»

Гендиректор Пятого канала о ТЭФИ за «Алые паруса»: «Самое большое событие в РФ»

Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов обратился ко всем, кто принимал участие в создании праздника выпускников «Алые паруса» в 2023 году, принимая заслуженную награду — премию ТЭФИ за трансляцию уникального события.

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Комментарии
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Хакимжон Ходжамов
ТЭФИ еврейская тусовка и не более . Да и русских среди них может быть единицы . Закрыт надо эту тусовка .
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3 час.

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