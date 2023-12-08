Гендиректор Пятого канала о ТЭФИ за «Алые паруса»: «Самое большое событие в РФ»

Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов обратился ко всем, кто принимал участие в создании праздника выпускников «Алые паруса» в 2023 году, принимая заслуженную награду — премию ТЭФИ за трансляцию уникального события.
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