Карающий меч эпохи: взлет и падение Виктора Абакумова

Размышляя о судьбе Виктора Семеновича Абакумова, я невольно ловлю себя на мысли, что передо мной не просто исторический персонаж из учебника, а живое воплощение всей сталинской эпохи — жестокой, противоречивой, сотканной из крови, трофейного шелка и абсолютной преданности системе.