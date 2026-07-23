Карающий меч эпохи: взлет и падение Виктора Абакумова

Размышляя о судьбе Виктора Семеновича Абакумова, я невольно ловлю себя на мысли, что передо мной не просто исторический персонаж из учебника, а живое воплощение всей сталинской эпохи — жестокой, противоречивой, сотканной из крови, трофейного шелка и абсолютной преданности системе.
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