Захар Прилепин презентовал свою новую книгу «Собаки и другие люди»

Нижегородский писатель Захар Прилепин выпустил свою новую книгу «Собаки и другие люди» (16+). Презентация издания состоялась на Книжном фестивале «Красная площадь» в Москве в минувшие выходные, сообщают организаторы мероприятия.
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