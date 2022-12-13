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Капризов сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 17+18 в 28 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:1).

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