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Power Prices Top $1,000 on PJM as Heat Collides With Fall Plant Maintenance

An unseasonable heat blast across the Midwest and Mid-Atlantic has landed in the middle of PJM Interconnection’s fall maintenance season, and the grid that serves 67 million people is running thin.

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