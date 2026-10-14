Power Prices Top $1,000 on PJM as Heat Collides With Fall Plant Maintenance

An unseasonable heat blast across the Midwest and Mid-Atlantic has landed in the middle of PJM Interconnection’s fall maintenance season, and the grid that serves 67 million people is running thin.
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