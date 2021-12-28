НАБИУЛЛИНОЙ И СИЛУАНОВУ ПОРА НЕРВНИЧАТЬ. ТАЙНЫЕ СИГНАЛЫ В ОТВЕТАХ ПУТИНА

ВЛАДИМИР ПУТИН ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике.
ВЛАДИМИР ПУТИН ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS Президент, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, затронул широкий спектр вопросов, как в экономике, так и в политике.
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