Макрон теряет власть под песню школьников на мотив русской «Катюши» Сергей Аксёнов На фото: протест во Франции (Фото: AP/TASS) Протесты рассерженной молодёжи во Франции в предстоящие выходные могут выйти на новый уровень.
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"Катюшу" уже не поют, другие пришли, которым больше помародерствовать.