“A billion-dollar war chest was meant to be Republicans’ great equalizer heading into a bleak midterm election environment defined by economic frustration, President Donald Trump’s unpopularity and fallout from the war in Iran,” CNBC reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым