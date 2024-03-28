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Глава МИД Лавров высмеял статью Politico о сценариях «деколонизации» России

Глава МИД Лавров высмеял статью Politico о сценариях «деколонизации» России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о публикации Politico, где содержались различные варианты действий против России, в том числе об ее изоляции и отчуждении от постсоветского пространства.

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