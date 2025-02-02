Исчезновение Whiskas и Pedigree в России? Производитель успокоил потребителей Ирина ВальковаВ последние дни в российских социальных сетях и мессенджерах активно распространяются слухи о возможном исчезновении с прилавков популярных марок кормов для животных, таких как Whiskas, Pedigree, Felix, Chappi, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг».
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