Песков допустил разговор Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков действительно отметил возможность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи Путина с спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
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