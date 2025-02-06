Юрий Борисов лишился должности в Роскосмосе

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Роскосмоса Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли Роскосмос, сообщает Кремль в Telegram-канале.
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