В США выросли арендные ставки для солнечных проектов

Разработчики солнечных ферм предлагают всё более высокие годовые арендные ставки, заявили экономисты сельского хозяйства Университета Пердью Джим Минтерт и Майкл Лангемайер, сославшись на результаты опроса фермеров, 2 июля сообщает новостной портал Agriculture.
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