Мария Волконская: Сергей Лавров ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона

Сергей Лавров ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона.Читать ИнтервьюСмотреть RuTube / YouTubeКрымчане отвергли госпереворот, потребовали, чтобы их оставили в покое, заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми.
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