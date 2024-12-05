Мария Волконская: Сергей Лавров ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона

Сергей Лавров ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона.Читать ИнтервьюСмотреть RuTube / YouTubeКрымчане отвергли госпереворот, потребовали, чтобы их оставили в покое, заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми.