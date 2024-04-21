В Рязани в сквере на улице Есенина избили мужчину

Об инциденте сообщили вечером в субботу, 21 апреля. На кадрах видно, как девушка пинает сидящего на асфальте прохожего, бьёт его по голове, в какой-то момент её спутник встаёт с лавочки и с размаху ударяет ногой в грудь мужчине.