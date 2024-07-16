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Охлобыстин объяснил поведение Зеленского бессилием перед дьяволом

Охлобыстин объяснил поведение Зеленского бессилием перед дьяволом

Актер Иван Охлобыстин виделся с Владимиром Зеленским до его назначения на пост президента Украины. Тот был совершенно другим человеком, но оказался «бессилен перед дьяволом», рассказал артист в эфире радио «Комсомольская правда».

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