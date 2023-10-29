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Al Jazeera: интернет начал возвращаться в сектор Газа

Al Jazeera: интернет начал возвращаться в сектор Газа

На территории сектора Газа начал появляться интернет. Это произошло после периода полного отключения связи со стороны Израиля, сообщил обозреватель телеканала Al Jazeera Маджед Абусалам, который смог связаться со своей матерью.

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