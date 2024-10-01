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Царьград

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Африканскую страну охватил смертельный вирус "кровоточивости глаз"

Африканскую страну охватил смертельный вирус "кровоточивости глаз"

Руанда сообщает о 8 смертях, вызванных вирусом Марбург, похожим на лихорадку Эбола. Врачи опасаются новой эпидемии, пишет The Associated Press.

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