В Республике Коми сотрудники ГИБДД и общественники провели профилактические мероприятия на федеральной автодороге «Вятка»

Представитель Общественного совета при МВД по Республике Коми Ольга Пяткова вместе с сотрудниками отдельного специализированного взвода ДПС и регионального УГИБДД МВД по Республике Коми приняла участие в массовых проверках водителей, которые состоялись на федеральной автодороге «Вятка» в Сыктывдинском районе.
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