Исаев сообщил о влиянии сокращения светового дня на здоровье

Руслан Исаев, врач-психиатр, объясняет влияние уменьшения светового дня на здоровье людей. Осенние изменения могут привести к ухудшению настроения, особенно у тех, кто уже сталкивался с депрессией или имеет генетическую предрасположенность.
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