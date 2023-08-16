The Moscow Post

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Чичиковы возвращаются: почему Северилов остался в ДВМП?

Чичиковы возвращаются: почему Северилов остался в ДВМП?

Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций "Дальневосточного морского пароходства" в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO.

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