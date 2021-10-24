Быть рукой Кремля — это большая честь так-то. Её ещё заслужить нужно

Рука Кремля Вообще, дорогие друзья, нашей с вами Федерации нужна своя собственная премия. Какой-нибудь собственный приз, которым мы будем беспорядочно награждать любого, кто сегодня действует в наших интересах.
Популярные статьи
- Кому "освободить место"? спрашиваю, назовите реального кандидата на должность президента России
- Газовый «ковид», или как антироссийские демарши Санду довели Молдову до цугундера
- "Смеётся тот, кто смеётся последним". Иностранцы обсмеяли российский корабль, а оказалось это был "ржавый" эсминец USS Chafee
Свежие комментарии