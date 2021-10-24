Театр абсурда

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Быть рукой Кремля — это большая честь так-то. Её ещё заслужить нужно

Быть рукой Кремля — это большая честь так-то. Её ещё заслужить нужно

Рука Кремля Вообще, дорогие друзья, нашей с вами Федерации нужна своя собственная премия. Какой-нибудь собственный приз, которым мы будем беспорядочно награждать любого, кто сегодня действует в наших интересах.

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