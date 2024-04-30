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СКА как свободных агентов переподпишет Хайруллина, Воробьева, Земченка, Педана, Зыкова и Дедунова. Клубу нужно вписаться в потолок зарплат

КХЛ сообщила, что петербургский клуб расторг договоры с защитниками Андреем Педаном, Артемом Земченком, а также нападающими Маратом Хайруллиным (с сохранением прав), Михаилом Воробьевым (с сохранением прав), Валентином Зыковым и Павлом Дедуновым.

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