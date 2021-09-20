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Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные омбудсмены

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице посетили иностранные омбудсмены

Увиденным зарубежные коллеги остались удовлетворены Во время выборов, прошедших на минувшей неделе, Общественный штаб по наблюдению за ними в столице посетили иностранные омбудсмены, приехавшие из Сербии, Армении, Бахрейна, Боснии и Герцеговины.

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