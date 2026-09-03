Документ СБУ, проанализированный РИА Новости, раскрывает, что 23 января 2025 года боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США.
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