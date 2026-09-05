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Пятый канал

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Путин поручил прекратить удары по Киеву на три дня

Путин поручил прекратить удары по Киеву на три дня

Президент России Владимир Путин дал указание временно прекратить удары по Киеву на трое суток. Это связано с подготовкой контактов с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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