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Царьград

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Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 7 сентября: цены и очереди

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 7 сентября: цены и очереди

Цены до 100 рублей и очереди: как купить бензин в Крыму и Севастополе 7 сентября.На утро 7 сентября 2026 года ситуация с топливом в Крымском регионе остаётся напряжённой: по официальным данным, свободная продажа бензина доступна лишь на 39 из 394 действующих станций.

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