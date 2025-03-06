Посол РФ в Молдавии вручил юбилейные медали ветеранам ВОВ в Кишиневе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Озеров вручил проживающим в столице страны Кишиневе ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам гетто и узникам блокадного Ленинграда памятные юбилейные медали в честь 80-летия Победы над нацизмом.