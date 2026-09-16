Строительство храма Покрова в Ноябрьске подходит к завершению

В Ноябрьске завершается основной этап строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы. Его возводят на пожертвования горожан, которые уже собрали более 70 млн рублей.
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