Леваки Польши выдвинули законопроект о гражданских партнерствах

Законопроект о легализации в Польше гражданских партнерств направила в министерства страны депутат от левоцентристской партии «Новые левые» Катаржина Котула 18 октября, о чём она сообщила в социальной сети «X».
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