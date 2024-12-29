Один из "героев новой свободной Сирии" — турецкий полицейский Мевлют Мерт АлтынташВсе бы ничего. но!Именно он, восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова с криками:"Аллаху акбар! Мы — потомки тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда в джихаде.
Новая Сирия
Комментарии
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Air
Короче, надо ликвидировать израиль, эту поганную еврейскую гадюку на Ближнем Востоке!!! А в первую очередь, главных фашистов планеты англожидов -сша, англию и ихних рабов-саттелитов из гейропы -это франция, германия, польша,австрия, румыния, чехословакия, норвегия, дания, финляндия,голландия...!!!
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