Новая Сирия

Один из "героев новой свободной Сирии" — турецкий полицейский Мевлют Мерт АлтынташВсе бы ничего. но!Именно он, восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова с криками:"Аллаху акбар! Мы — потомки тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда в джихаде.