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Новая Сирия

Новая Сирия

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Комментарии
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Air
Короче, надо ликвидировать израиль, эту поганную еврейскую гадюку на Ближнем Востоке!!! А в первую очередь, главных фашистов планеты англожидов -сша, англию и ихних рабов-саттелитов из гейропы -это франция, германия, польша,австрия, румыния, чехословакия, норвегия, дания, финляндия,голландия...!!!
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