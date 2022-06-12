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Преемник McDonald's в ближайшие годы увеличит число ресторанов до 1 тысячи - владелец сети

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости/Прайм. Преемник McDonald's в России в ближайшее пять-шесть лет увеличит количество ресторанов с 850 до 1 тысячи, заявил владелец сети-преемника McDonald's в России "Вкусно и точка" Александр Говор на пресс-конференции.

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