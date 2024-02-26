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WP: Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

WP: Конгресс США не смог договориться по предотвращению шатдауна

Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел прийти к договоренности по предотвращению шатдауна. Данное обстоятельство является угрозой для временной остановки деятельности министерств, которые несут ответственность за движение транспорта и оказание социальной помощи в государстве.

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